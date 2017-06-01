В Кировском районе на Солдата Корзуна горели две иномарки

В Кировском районе Петербурга, ночью третьего июня, службой МЧС зафиксировано возгорание в автомобиле Volvo. Вследствие распространения огня в иномарке выгорел отсек двигателя. В расположенном неподалеку «Форде» обгорел багажник.ГУ МЧС уточняет, сообщение о пожаре на улице Солдата Корзуна (дом № 34, к. 1) поступило в 00:20. Работы проводили десять специалистов, возгорание ликвидировано за двадцать две минуты. Пострадавших нет.