В тройном ДТП на Синопской набережной пострадала женщина
Тройная транспортная авария зафиксирована службой МЧС Петербурга днем второго июня в центре города. Очевидцы сообщают, один из автомобилей опрокинулся, травмы получила женщина. Официальные сведения уточняются.
ГУ МЧС сообщает, около 14:50, на Синопской набережной (дом № 78) столкнулись иномарки: Ford, Nissan и Volkswagen. В работах от ведомства задействованы пять специалистов.
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Тройная транспортная авария зафиксирована службой МЧС Петербурга днем второго июня в центре города.
Специалисты ДСТО (Дирекция транспортного обхода) сообщают о блокировании съезда на развязке КАД с трассой «Петербург — Матокса».
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