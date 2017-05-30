В Красногвардейском районе на Энергетиков горела Subaru
В Красногвардейском районе ночью первого июня службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке Subaru. В ведомстве отметили, пострадавших нет.
ГУ МЧС сообщает, пожар зарегистрирован около 00:05, на проспекте Энергетиков (дом № 37). В работах задействовано восемь специалистов, возгорание ликвидировано за тридцать семь минут.
фото: ГУ МЧС
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