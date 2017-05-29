Сотрудники МРЭО Петербурга выявили иномарку с перебитыми номерами
Сотрудникам МРЭО Петербурга удалось выявить иномарку с поддельными номерами кузова. Силовой агрегат при этом вовсе не имел номера, отметили в службе. Транспортное средство изъято.
ГУ МВД Петербург уточняет, в МРЭО № 17 (Лабораторный проспект) обратился 20-летний гражданин, намеревавшийся зарегистрировать на свои данные автомобиль Mazda6. Специалисты в ходе осмотра установили признаки подделки.
В отношении владельца иномарки инициировано уголовное разбирательство.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Сотрудникам МРЭО Петербурга удалось выявить иномарку с поддельными номерами кузова.
В Красногвардейском районе Петербурга, ночью тридцать первого мая, службой МЧС зарегистрировано возгорание в автомобиле Daewoo.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».