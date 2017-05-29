В Петербурге на Полюстровском горела иномарка Daewoo

фото: ГУ МЧС

В Красногвардейском районе Петербурга, ночью тридцать первого мая, службой МЧС зарегистрировано возгорание в автомобиле Daewoo. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.ГУ МЧС сообщает, автомобиль горел около 02:30 на Полюстровском проспекте (дом № 5). В работах задействованы девять специалистов, возгорание ликвидировано за двадцать восемь минут.