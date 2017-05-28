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В Петербурге у водителя иномарки похитили 1,5 млн рублей

В Петербурге у водителя иномарки похитили 1,5 млн рублей


Ограбление водителя иномарки Daewoo Nexia, вследствие которого мужчина лишился 1,5 млн рублей, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга вечером двадцать девятого мая. Злоумышленник скрылся на поджидавшем автомобиле.

ГУ МВД уточняет, около 16:00, на 8-ой Красноармейской улице (дом № 14) грабитель разбил стекло припаркованного автомобиля и похитил сумку с переднего сиденья. В салоне на момент происшествия находился 29-летний водитель.

Пострадавший пояснил, денежные средства принадлежат коммерческой фирме.
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