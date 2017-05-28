В пожаре на Васильевском острове обгорели две иномарки

фото: ГУ МЧС

Службой МЧС Петербурга, ночью тридцатого мая, на Васильевском острове зафиксировано возгорание в двух припаркованных рядом иномарках. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.ГУ МЧС сообщает, около 01:55, на 13-ой линии (дом № 2) горели автомобили Chevrolet и Nissan. Ликвидировать возгорание удалось за двадцать две минуты, задействованы десять специалистов.