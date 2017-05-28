В пожаре на Васильевском острове обгорели две иномарки
Службой МЧС Петербурга, ночью тридцатого мая, на Васильевском острове зафиксировано возгорание в двух припаркованных рядом иномарках. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.
ГУ МЧС сообщает, около 01:55, на 13-ой линии (дом № 2) горели автомобили Chevrolet и Nissan. Ликвидировать возгорание удалось за двадцать две минуты, задействованы десять специалистов.
фото: ГУ МЧС
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Ограбление водителя иномарки Daewoo Nexia, вследствие которого мужчина лишился 1,5 млн рублей, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга вечером двадцать девятого мая.
Службой МЧС Петербурга, ночью тридцатого мая, на Васильевском острове зафиксировано возгорание в двух припаркованных рядом иномарках.
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