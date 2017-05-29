Toyota и Opel не поделили проспект Обуховской Обороны
Столкновение двух иномарок Toyota и Opel зарегистрировано службой МЧС Петербурга утром двадцать девятого мая на проспекте Обуховской Обороны (Невский район). Пострадавших не зафиксировано.
ГУ МЧС уточняет, автомобили столкнулись около 10:45. Технические работы проводили четыре специалиста ведомства.
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Ограбление водителя иномарки Daewoo Nexia, вследствие которого мужчина лишился 1,5 млн рублей, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга вечером двадцать девятого мая.
Службой МЧС Петербурга, ночью тридцатого мая, на Васильевском острове зафиксировано возгорание в двух припаркованных рядом иномарках.
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