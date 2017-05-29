В Петербурге на Южном шоссе горел автосервис
В ночные часы двадцать девятого мая во Фрунзенском районе Петербурга службой МЧС зафиксировано возгорание в здании автосервиса. Одноэтажное строение горело на Южном шоссе (дом № 39, к. 5).
В ведомстве уточняют, сообщение о пожаре поступило в 03:20. Площадь горения составила 20 кв.м. Работы по ликвидации возгорания завершились за 02 ч 19 м. В мероприятиях задействованы четырнадцать сотрудников. Сведения о пострадавших уточняются.
фото: ГУ МЧС
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Ограбление водителя иномарки Daewoo Nexia, вследствие которого мужчина лишился 1,5 млн рублей, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга вечером двадцать девятого мая.
Службой МЧС Петербурга, ночью тридцатого мая, на Васильевском острове зафиксировано возгорание в двух припаркованных рядом иномарках.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».