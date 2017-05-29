В Петербурге на Южном шоссе горел автосервис

фото: ГУ МЧС

В ночные часы двадцать девятого мая во Фрунзенском районе Петербурга службой МЧС зафиксировано возгорание в здании автосервиса. Одноэтажное строение горело на Южном шоссе (дом № 39, к. 5).В ведомстве уточняют, сообщение о пожаре поступило в 03:20. Площадь горения составила 20 кв.м. Работы по ликвидации возгорания завершились за 02 ч 19 м. В мероприятиях задействованы четырнадцать сотрудников. Сведения о пострадавших уточняются.