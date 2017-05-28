В Красногвардейском районе на Ленской горели два «Фольксвагена»
В пожаре на улице Ленской, зафиксированном службой МЧС Петербурга в Красногвардейском районе ночью двадцать восьмого мая, повреждены две иномарки Volkswagen. В Touareg сгорели все части. Golf обгорел частично.
ГУ МЧС уточняет, возгорание отмечено около 02:05, невдалеке от дома № 10 по улице Ленской. Работы продлились пятьдесят четыре минуты, привлекались девять сотрудников. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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Ограбление водителя иномарки Daewoo Nexia, вследствие которого мужчина лишился 1,5 млн рублей, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга вечером двадцать девятого мая.
Службой МЧС Петербурга, ночью тридцатого мая, на Васильевском острове зафиксировано возгорание в двух припаркованных рядом иномарках.
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