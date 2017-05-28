В Красногвардейском районе на Ленской горели два «Фольксвагена»

фото: ГУ МЧС

В пожаре на улице Ленской, зафиксированном службой МЧС Петербурга в Красногвардейском районе ночью двадцать восьмого мая, повреждены две иномарки Volkswagen. В Touareg сгорели все части. Golf обгорел частично.ГУ МЧС уточняет, возгорание отмечено около 02:05, невдалеке от дома № 10 по улице Ленской. Работы продлились пятьдесят четыре минуты, привлекались девять сотрудников. Пострадавших нет.