—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » Автомобиль LADA горел на улице Ольги Форш
Применить опции расширенного поиска



                                      


Автомобиль LADA горел на улице Ольги Форш

Автомобиль LADA горел на улице Ольги Форш


Возгорание в автомобиле LADA зафиксировано службой МЧС в Калининском районе Петербурга утром двадцать седьмого мая. В ведомстве уточняют, пожар отмечен около 05:05 на улице Ольги Форш (дом № 15, к. 1).

В автомобиле горел отсек двигателя, работы проводили девять сотрудников. Пожар ликвидирован за девять минут. Пострадавших нет.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
Во избежание спама и других нарушений правил, все комментарии проходят проверку модератором. Если вы не согласны с данным условием, воздержитесь от комментирования.
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА