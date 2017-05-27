Автомобиль LADA горел на улице Ольги Форш
Возгорание в автомобиле LADA зафиксировано службой МЧС в Калининском районе Петербурга утром двадцать седьмого мая. В ведомстве уточняют, пожар отмечен около 05:05 на улице Ольги Форш (дом № 15, к. 1).
В автомобиле горел отсек двигателя, работы проводили девять сотрудников. Пожар ликвидирован за девять минут. Пострадавших нет.
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Ограбление водителя иномарки Daewoo Nexia, вследствие которого мужчина лишился 1,5 млн рублей, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга вечером двадцать девятого мая.
Службой МЧС Петербурга, ночью тридцатого мая, на Васильевском острове зафиксировано возгорание в двух припаркованных рядом иномарках.
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