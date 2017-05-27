Автомобиль LADA горел на улице Ольги Форш

Возгорание в автомобиле LADA зафиксировано службой МЧС в Калининском районе Петербурга утром двадцать седьмого мая. В ведомстве уточняют, пожар отмечен около 05:05 на улице Ольги Форш (дом № 15, к. 1).В автомобиле горел отсек двигателя, работы проводили девять сотрудников. Пожар ликвидирован за девять минут. Пострадавших нет.