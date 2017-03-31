Фургон «ГАЗель» горел на Витебском проспекте
Возгорание в отсеке двигателя фургона «ГАЗель» зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером тридцать первого марта на Витебском проспекте. В ведомстве уточняют, автомобиль «ГАЗ 33021» горел не проезжей части, неподалеку от дома № 97.
Работы по ликвидации пожара завершены за сорок шесть минут. Привлекались восемь специалистов, задействованы две единицы техники.
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Возгорание в отсеке двигателя фургона «ГАЗель» зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером тридцать первого марта на Витебском проспекте.
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017), открывающегося первого июля, организаторы направили приглашение главе производителя электрокаров Tesla.
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