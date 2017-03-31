Фургон «ГАЗель» горел на Витебском проспекте

Возгорание в отсеке двигателя фургона «ГАЗель» зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером тридцать первого марта на Витебском проспекте. В ведомстве уточняют, автомобиль «ГАЗ 33021» горел не проезжей части, неподалеку от дома № 97.Работы по ликвидации пожара завершены за сорок шесть минут. Привлекались восемь специалистов, задействованы две единицы техники.