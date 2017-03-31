В Петербурге на Просвещения иномарка въехала в витрину магазина
В Выборгском районе Петербурга, днем тридцать первого марта, автомобиль Renault въехал в витрину магазина. Служба МЧС уточняет, иномарка вылетела на тротуар около 14:55, неподалеку от дома № 37 по проспекту Просвещения.
Стекло витрины разбито, однако значительных повреждений не отмечено, удар пришелся на бетонный поребрик. Очевидцы сообщают о внезапном ухудшении самочувствия водителя. Официальное заключение о причинах аварии уточняется.
Сотрудники магазина и пешеходы не пострадали.
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В Выборгском районе Петербурга, днем тридцать первого марта, автомобиль Renault въехал в витрину магазина.
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