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В Петербурге на Просвещения иномарка въехала в витрину магазина

В Петербурге на Просвещения иномарка въехала в витрину магазина


В Выборгском районе Петербурга, днем тридцать первого марта, автомобиль Renault въехал в витрину магазина. Служба МЧС уточняет, иномарка вылетела на тротуар около 14:55, неподалеку от дома № 37 по проспекту Просвещения.

Стекло витрины разбито, однако значительных повреждений не отмечено, удар пришелся на бетонный поребрик. Очевидцы сообщают о внезапном ухудшении самочувствия водителя. Официальное заключение о причинах аварии уточняется.

Сотрудники магазина и пешеходы не пострадали.
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