В Петербурге на Просвещения иномарка въехала в витрину магазина

В Выборгском районе Петербурга, днем тридцать первого марта, автомобиль Renault въехал в витрину магазина. Служба МЧС уточняет, иномарка вылетела на тротуар около 14:55, неподалеку от дома № 37 по проспекту Просвещения.Стекло витрины разбито, однако значительных повреждений не отмечено, удар пришелся на бетонный поребрик. Очевидцы сообщают о внезапном ухудшении самочувствия водителя. Официальное заключение о причинах аварии уточняется.Сотрудники магазина и пешеходы не пострадали.