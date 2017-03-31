В Петербурге «на большую дорогу» вышли похитители велосипедов

В связи с наступлением весеннего сезона в Петербурге все чаще фиксируются случаи хищения велосипедов. В частности специалистами ОВО (Отдел вневедомственной охраны) днем двадцать девятого марта задержан 19-летний злоумышленник.Согласно данным управления ОВО, около 12:30 на проспекте Энтузиастов группа задержания по Красногвардейскому району остановила молодого человека, подозреваемого на основании примет в хищении дорогостоящего велосипеда. Объяснить происхождение двухколесного транспортного средства задержанный гражданин не смог. Велосипед изъят.Полицейское ведомство Петербурга предупреждает об опасности хранения велосипедов на лестничных клетках и во дворах жилых домов.