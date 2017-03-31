В аварии на Маршала Захарова столкнулись «ВАЗ-2109» и маршрутка
В Красносельском районе Петербурга, днем тридцать первого марта, службой МЧС зафиксировано столкновение автомобиля «ВАЗ-2109» и маршрутки. Авария отмечена около 13:20, на улице Маршала Захарова.
В технических работах задействованы пять специалистов. Данные о состоянии пострадавших устанавливаются.
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В Красносельском районе Петербурга, днем тридцать первого марта, службой МЧС зафиксировано столкновение автомобиля «ВАЗ-2109» и маршрутки.
Транспортная авария с участием легковой иномарки Toyota и маршрутки зарегистрирована ведомством МЧС Петербурга тридцать первого марта в Кировском районе.
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