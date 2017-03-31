Маршрутное такси и иномарка не разминулись на улице Стойкости
Транспортная авария с участием легковой иномарки Toyota и маршрутки зарегистрирована ведомством МЧС Петербурга тридцать первого марта в Кировском районе. Специалисты ведомства уточняют, происшествие отмечено около 11:20, на улице Стойкости (дом № 34).
Технические мероприятия осуществляли пять сотрудников. Сведения о наличии пострадавших уточняются.
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В Красносельском районе Петербурга, днем тридцать первого марта, службой МЧС зафиксировано столкновение автомобиля «ВАЗ-2109» и маршрутки.
Транспортная авария с участием легковой иномарки Toyota и маршрутки зарегистрирована ведомством МЧС Петербурга тридцать первого марта в Кировском районе.
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