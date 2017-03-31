В ДТП на Суздальском Nissan и BMW столкнулись с автобусом
Столкновение двух иномарок с автобусом зафиксировано службой МЧС Петербурга утром тридцать первого марта на Суздальском проспекте (Выборгский район). Очевидцы аварии отмечают, автобус на момент ДТП стоял под мостом на пересечении с проспектом Культуры.
ГУ МЧС уточняет, около 11:00, участниками дорожного происшествия стали автомобили Nissan и BMW. Технические работы проводили пять специалистов.
BMW вследствие удара получил значительные повреждения передней части. В районе аварии работала служба «Скорой». Официальные данные о состоянии пострадавших устанавливаются.
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В Красносельском районе Петербурга, днем тридцать первого марта, службой МЧС зафиксировано столкновение автомобиля «ВАЗ-2109» и маршрутки.
Транспортная авария с участием легковой иномарки Toyota и маршрутки зарегистрирована ведомством МЧС Петербурга тридцать первого марта в Кировском районе.
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