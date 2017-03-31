В ДТП на Суздальском Nissan и BMW столкнулись с автобусом

Столкновение двух иномарок с автобусом зафиксировано службой МЧС Петербурга утром тридцать первого марта на Суздальском проспекте (Выборгский район). Очевидцы аварии отмечают, автобус на момент ДТП стоял под мостом на пересечении с проспектом Культуры.ГУ МЧС уточняет, около 11:00, участниками дорожного происшествия стали автомобили Nissan и BMW. Технические работы проводили пять специалистов.BMW вследствие удара получил значительные повреждения передней части. В районе аварии работала служба «Скорой». Официальные данные о состоянии пострадавших устанавливаются.