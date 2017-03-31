В пожаре на Большом Сампсо́ниевском обгорели две иномарки
Автомобили Suzuki и Jeep обгорели в результате пожара на Большом Сампсо́ниевском проспекте (Выборгский район) ночью тридцать первого марта. В ведомстве МЧС Петербурга уточняют, возгорание зафиксировано около 04:35, неподалеку от дома № 74.
В «Джипе» поврежден салон, во второй иномарке обгорел правый борт. Ликвидация возгорания продлилась пятьдесят семь минут. Работы проводили девять специалистов.
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Автомобили Suzuki и Jeep обгорели в результате пожара на Большом Сампсо́ниевском проспекте (Выборгский район) ночью тридцать первого марта.
Возгорание в автомобиле «ВАЗ-2110» зафиксировано специалистами МЧС Петербурга ночью тридцать первого марта в Колпинском районе.
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