В пожаре на Большом Сампсо́ниевском обгорели две иномарки

Автомобили Suzuki и Jeep обгорели в результате пожара на Большом Сампсо́ниевском проспекте (Выборгский район) ночью тридцать первого марта. В ведомстве МЧС Петербурга уточняют, возгорание зафиксировано около 04:35, неподалеку от дома № 74.В «Джипе» поврежден салон, во второй иномарке обгорел правый борт. Ликвидация возгорания продлилась пятьдесят семь минут. Работы проводили девять специалистов.