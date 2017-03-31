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В Колпино на Заводском проспекте горел «ВАЗ-2110»

В Колпино на Заводском проспекте горел «ВАЗ-2110»


Возгорание в автомобиле «ВАЗ-2110» зафиксировано специалистами МЧС Петербурга ночью тридцать первого марта в Колпинском районе. В ведомстве уточняют, транспортное средство горело около 03:30, на Заводском проспекте неподалеку от дома № 44.

ГУ МЧС уточняет, огонь повредил салон и отек двигателя. Работы продлились двадцать шесть минут, задействованы девять сотрудников.

фото: МЧС Петербурга
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