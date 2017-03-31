В Петербурге на станции метро «Автово» поезд задел мужчину
В вечерние часы минувшего четверга, тридцатого марта, на станции петербургского метрополитена «Автово» мужчина травмирован электропоездом. Очевидцы происшествия полагают, пострадавшего ударило зеркалом, закрепленным на кабине машиниста.
Следование поездов в связи с происшествием не блокировалось. Пострадавший госпитализирован с платформы медицинскими специалистами. Свидетели отмечают, мужчина от удара отлетел к колонне. Подробности происшествия уточняются.
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В вечерние часы минувшего четверга, тридцатого марта, на станции петербургского метрополитена «Автово» мужчина травмирован электропоездом.
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