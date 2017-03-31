В ДТП на Приморском шоссе сгорел водитель легковой иномарки
Столкновение автомобиля Nissan с малотоннажным грузовиком Iveco, приведшее к возгоранию легковой иномарки, зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером тридцатого марта на Приморском шоссе. Очевидцы аварии сообщают о погибшем водителе, которого не успели вытащить из горящего автомобиля. Официальное заключение полицейского ведомства уточняется.
ГУ МЧС сообщает, грузовик и легковая иномарка столкнулись неподалеку дома № 383 (Курортный район), около 20:40. Вследствие удара в Nissan возникло возгорание, автомобиль выгорел по всей площади. Работы по ликвидации пожара проводили пять специалистов.
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Столкновение автомобиля Nissan с малотоннажным грузовиком Iveco, приведшее к возгоранию легковой иномарки, зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером тридцатого марта на Приморском шоссе.
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