—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В ДТП на Приморском шоссе сгорел водитель легковой иномарки
Применить опции расширенного поиска



                                      


В ДТП на Приморском шоссе сгорел водитель легковой иномарки

В ДТП на Приморском шоссе сгорел водитель легковой иномарки


Столкновение автомобиля Nissan с малотоннажным грузовиком Iveco, приведшее к возгоранию легковой иномарки, зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером тридцатого марта на Приморском шоссе. Очевидцы аварии сообщают о погибшем водителе, которого не успели вытащить из горящего автомобиля. Официальное заключение полицейского ведомства уточняется.

ГУ МЧС сообщает, грузовик и легковая иномарка столкнулись неподалеку дома № 383 (Курортный район), около 20:40. Вследствие удара в Nissan возникло возгорание, автомобиль выгорел по всей площади. Работы по ликвидации пожара проводили пять специалистов.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР

Chevrolet Aveo горел на улице Типанова

Возгорание в отсеке двигателя иномарки Chevrolet Aveo зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром тридцатого марта на улице Типанова (Московский район).
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса