В ДТП на Приморском шоссе сгорел водитель легковой иномарки

Столкновение автомобиля Nissan с малотоннажным грузовиком Iveco, приведшее к возгоранию легковой иномарки, зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером тридцатого марта на Приморском шоссе. Очевидцы аварии сообщают о погибшем водителе, которого не успели вытащить из горящего автомобиля. Официальное заключение полицейского ведомства уточняется.ГУ МЧС сообщает, грузовик и легковая иномарка столкнулись неподалеку дома № 383 (Курортный район), около 20:40. Вследствие удара в Nissan возникло возгорание, автомобиль выгорел по всей площади. Работы по ликвидации пожара проводили пять специалистов.