Chevrolet Aveo горел на улице Типанова

фото: МЧС Петербурга

Возгорание в отсеке двигателя иномарки Chevrolet Aveo зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром тридцатого марта на улице Типанова (Московский район). Специалисты службы уточняют, автомобиль горел около 11:40, неподалеку от дома № 21.Работы по ликвидации пожара команде из восьми сотрудников ведомства удалось завершить за двадцать одну минуту. По предварительным данным, пострадавших нет.