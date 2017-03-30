Chevrolet Aveo горел на улице Типанова

Возгорание в отсеке двигателя иномарки Chevrolet Aveo зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром тридцатого марта на улице Типанова (Московский район). Специалисты службы уточняют, автомобиль горел около 11:40, неподалеку от дома № 21.
Работы по ликвидации пожара команде из восьми сотрудников ведомства удалось завершить за двадцать одну минуту. По предварительным данным, пострадавших нет.
фото: МЧС Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге определились подрядчики, которые займутся проектированием четырех велосипедных маршрутов.
Дворцовый мост второго апреля примет участие в международном мероприятии «Зажги синим».
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов: «Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:
всего проголосовало:
0
Опубликовал
АМ Питер Прочитано (раз): 52 | Оставлено комментариев: 0 Распечатать
Читать другие новости по теме:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Возгорание в отсеке двигателя иномарки Chevrolet Aveo зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром тридцатого марта на улице Типанова (Московский район).
Сотрудниками ОВО (Отдел вневедомственной охраны) Петербурга произведено задержание двух 20-летних граждан, которые в ночь на тридцатое марта разбили более десяти припаркованных автомобилей.
Автомобильный рынок Петербурга в течение первых месяцев текущего года (январь, февраль) вновь показал падение.
Сотрудниками полиции Петербурга произведено задержание трех частных извозчиков, регулярно промышлявших ограблениями пассажиров.
В ночные часы тридцатого марта службой МЧС Петербурга в Приморском районе зафиксировано возгорание в иномарке Hyundai.
В Петербурге открыт набор волонтеров для оказания помощи в организации Дня Победы 2017 года.