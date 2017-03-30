В Петербурге хулиганы разбили более десяти автомобилей

Сотрудниками ОВО (Отдел вневедомственной охраны) Петербурга произведено задержание двух 20-летних граждан, которые в ночь на тридцатое марта разбили более десяти припаркованных автомобилей. Следуя по Ахматовской улице (Пушкин) хулиганы наносили удары по стоящим машинам.Очевидцы происшествия оперативно сообщили о хулиганстве в полицейское ведомство. Группа задержания ОВО в рамках работ «по горячим следам» обнаружила злоумышленников на Железнодорожной улице.Заприметив полицейский автомобиль, хулиганы попытались скрыться, но профессиональная подготовка сотрудников ОВО позволила обезвредить злоумышленников. В куртке одного из хулиганов обнаружено заднее зеркало, отломанное с поврежденного ранее автомобиля.