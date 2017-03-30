В Петербурге частные извозчики регулярно грабили пассажиров

фото: МВД Петербурга

Сотрудниками полиции Петербурга произведено задержание трех частных извозчиков, регулярно промышлявших ограблениями пассажиров. Группа преступников предлагала нетрезвым клиентам баров и ресторанов подвезти их домой, согласившихся воспользоваться услугами водителя «попутки» граждан грабили по дороге. МВД Петербурга отмечает, нападения на пассажиров происходили регулярно.Согласно данным полицейского ведомства, восемнадцатого февраля в МВД обратился 28-летний житель города, сообщивший об ограблении в салоне иномарки Volkswagen Touareg. Возвращаясь из ночного клуба, мужчина остановил машину, водитель которой согласился подвезти его по указанному адресу. В салоне находились еще два пассажира, сообщники водителя.В дороге злоумышленники напали на мужчину, отобрав у него телефон Vertu и смартфон Iphone 6, а также 15 тыс. рублей. С помощью украденных телефонов грабители впоследствии списали со счета пострадавшего 1,6 млн рублей.В рамках оперативных мероприятий задержаны трое граждан (18 — 45 лет). Пострадавших вследствие нападения преступников граждан МВД Петербурга просит связаться с отделом полиции по телефону: 573-50-58.