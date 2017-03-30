В пожаре на Комендантском горели Hyundai и Volkswagen
В ночные часы тридцатого марта службой МЧС Петербурга в Приморском районе зафиксировано возгорание в иномарке Hyundai. В припаркованном неподалеку автомобиле Volkswagen обгорели части кузова.
ГУ МЧС уточняет, пожар зарегистрирован около 04:10, на проспекте Комендантском
(дом № 30, к. 1). Источник возгорания выгорел по всей площади.
Работы продлились пятьдесят минут, задействовано девять специалистов. Пострадавших нет.
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В ночные часы тридцатого марта службой МЧС Петербурга в Приморском районе зафиксировано возгорание в иномарке Hyundai.
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