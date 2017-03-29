В Петербурге на Малой Балканской горел гараж

фото: МЧС Петербурга

Возгорание крыши кирпичного гаража зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером двадцать девятого марта во Фрунзенском районе. В ведомстве уточняют, сообщение о пожаре на улице Малой Балканской (дом № 7, к. 4) поступило в 21:53.Площадь горения составила более 20 кв. метров. Работы по ликвидации возгорания продлились сорок минут, задействованы девять сотрудников. Пострадавших не отмечено.