В Петербурге два руководителя сети супермаркетов задержаны за автоугон
Сотрудники МВД Петербурга задержали двух руководителей сети супермаркетов, похитивших иномарку Mercedes-Benz. В ведомстве уточняют, злоумышленники изначально украли из квартиры на Юнтоловском проспекте ключи и документы на автомобиль, после чего совершили угон непосредственно транспортного средства.
Согласно данным полицейского ведомства, мужчина (31 год) и женщина (34 года) в период с шестнадцатого по двадцать пятое марта тайком пробрались в чужую квартиру, после чего угнали и продали дорогостоящую иномарку. В рамках оперативных мероприятий «Мерседес» изъят у 33-летнего мужчины, приобретшего ворованный автомобиль.
Ведутся следственные мероприятия.
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Сотрудники МВД Петербурга задержали двух руководителей сети супермаркетов, похитивших иномарку Mercedes-Benz.
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