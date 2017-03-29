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В Петербурге задержан поджигатель автомобилей на улице Турку

В Петербурге задержан поджигатель автомобилей на улице Турку


Сотрудникам полиции Петербурга удалось произвести задержание поджигателя автомобилей на дворовой парковке во Фрунзенском районе. Согласно данным МВД, злоумышленник поджег автомобиль, принадлежащий бывшей девушке.

Редакция «АМ Питер» сообщала о пожаре на улице Турку двадцать восьмого марта. Впоследствии огонь перекинулся на стоящую неподалеку иномарку Mazda.

Следственным органам удалось установить посредством просмотра записи с камер слежения, что двое мужчин облили автомобиль бензином, подожгли транспортное средство и скрылись. В рамках оперативных мероприятий задержан 32-летний житель города.

Поджигатель пояснил, что подобным образом намеревался помириться с девушкой. Осуществив задуманное, мужчина пытался уничтожить следы преступления (сжег одежду, в которой находился на месте преступления), поэтому ни о каких «аффектах» разговор не идет.
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