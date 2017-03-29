В Петербурге на Московском проспекте сгорел грузовик Isuzu
Возгорание в японском грузовике Isuzu зафиксировано ведомством МЧС Петербурга утром двадцать девятого марта на Московском проспекте. Ведомство сообщает, автомобиль горел около 11:10, невдалеке от дома № 111.
Справиться с огнем пяти специалистам службы удалось за тридцать шесть минут. Задействована одна единица спецтехники. Пострадавших нет.
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