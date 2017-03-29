В центре Петербурга на Литейном столкнулись два такси
Столкновение двух легковых иномарок, приписанных к разным таксомоторным компаниям Петербурга, зафиксировано службой МЧС ночью двадцать девятого марта. Очевидцы аварии сообщают о госпитализации одного из водителей. Официальные данные устанавливаются.
МЧС Петербурга уточняет, два автомобиля столкнулись около 01:10, неподалеку от дома № 56 по проспекту Литейному. В работах от службы на месте ДТП задействованы пять сотрудников.
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