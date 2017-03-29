В Кронштадте на КАД зафиксирована групповая авария
В вечерние часы двадцать восьмого марта на Кольцевой дороге (КАД) в Кронштадтском районе службой МЧС зафиксировано столкновение четырех иномарок. В ведомстве уточняют, участниками ДТП стали автомобили — Ford, Opel и Hyundai (две единицы).
МЧС Петербурга сообщает, групповая авария отмечена около 22:40, на 18-ом км (внешняя сторона) КАД. Сведения о состоянии участников уточняются. Технические работы осуществляли пять специалистов.
В течение минувших суток групповые ДТП отмечались во многих районах Петербурга. Снег и гололед прогнозируются и двадцать девятого марта.
фото: ГУ МЧС
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В вечерние часы двадцать восьмого марта на Кольцевой дороге (КАД) в Кронштадтском районе службой МЧС зафиксировано столкновение четырех иномарок.
Специалисты комитета КРТИ Петербурга (транспортная инфраструктура) отмечают четкое следование подрядчика плановому графику ремонта Тучкова моста.
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