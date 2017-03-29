В Кронштадте на КАД зафиксирована групповая авария

фото: ГУ МЧС

В вечерние часы двадцать восьмого марта на Кольцевой дороге (КАД) в Кронштадтском районе службой МЧС зафиксировано столкновение четырех иномарок. В ведомстве уточняют, участниками ДТП стали автомобили — Ford, Opel и Hyundai (две единицы).МЧС Петербурга сообщает, групповая авария отмечена около 22:40, на 18-ом км (внешняя сторона) КАД. Сведения о состоянии участников уточняются. Технические работы осуществляли пять специалистов.В течение минувших суток групповые ДТП отмечались во многих районах Петербурга. Снег и гололед прогнозируются и двадцать девятого марта.