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Петербургские спасатели ищут пропавшего рыбака

Петербургские спасатели ищут пропавшего рыбака


Специалисты службы МЧС Петербурга проводят поисковые работы в связи с пропажей рыбака, отправившегося двадцать шестого марта в район маяка Толбухин (Кронштадт, КЗС). Мужчина 1988 г.р. не вернулся, поясняют в ведомстве.

Тревожное сообщение поступило в 14:00 минувшего понедельника. Вплоть до вечера спасатели осматривали территорию, около 19:00 поиски прерваны из-за ухудшения погодных условий. С утра двадцать восьмого марта работы возобновились.

МЧС Петербурга напоминает, выход на лед официально запрещен!

фото: ГУ МЧС
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