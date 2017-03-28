Петербургские спасатели ищут пропавшего рыбака
Специалисты службы МЧС Петербурга проводят поисковые работы в связи с пропажей рыбака, отправившегося двадцать шестого марта в район маяка Толбухин (Кронштадт, КЗС). Мужчина 1988 г.р. не вернулся, поясняют в ведомстве.
Тревожное сообщение поступило в 14:00 минувшего понедельника. Вплоть до вечера спасатели осматривали территорию, около 19:00 поиски прерваны из-за ухудшения погодных условий. С утра двадцать восьмого марта работы возобновились.
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фото: ГУ МЧС
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Специалисты службы МЧС Петербурга проводят поисковые работы в связи с пропажей рыбака, отправившегося двадцать шестого марта в район маяка Толбухин (Кронштадт, КЗС).
Групповая авария зарегистрирована службой МЧС Петербурга на Кольцевой дороге (КАД) утром двадцать восьмого марта (Выборгский район).
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