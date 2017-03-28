В групповой аварии на КАД столкнулись четыре иномарки
Групповая авария зарегистрирована службой МЧС Петербурга на Кольцевой дороге (КАД) утром двадцать восьмого марта (Выборгский район). В ведомстве уточняют, около 09:10, на 40-ом км (внутренняя сторона) КАД столкнулись — Ford, BMW, KIA и Mitsubishi.
Технические работы проводили пять специалистов службы. Сведения о пострадавших устанавливаются.
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Групповая авария зарегистрирована службой МЧС Петербурга на Кольцевой дороге (КАД) утром двадцать восьмого марта (Выборгский район).
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