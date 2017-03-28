В Ленобласти столкновение двух автобусов привело к гибели водителя
Столкновение двух автобусов зафиксировано полицейским ведомством на территории Ленинградской области (Всеволожский район) двадцать седьмого марта. В аварии погиб водитель автобуса № 476. Более десяти пассажиров получили травмы, уточняют в МВД Петербурга.
Согласно данным ГУ МВД, около 06:30, на 7-ом км трассы «Петербург — поселок Свердлова» автобус № 692 (следовал без пассажиров) врезался в транспортное средство коллеги (маршрут № 476). Столкновение произошло на встречной полосе.
Специалисты МВД отмечают, находившийся за рулем автобуса № 692 гражданин одного из среднеазиатских государств утратил контроль над управлением. Медицинская помощь потребовалась одиннадцати пассажирам. Виновник ДТП также госпитализирован.
В отношении водителя автобуса «ПАЗ» инициировано уголовное разбирательство.
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Групповая авария зарегистрирована службой МЧС Петербурга на Кольцевой дороге (КАД) утром двадцать восьмого марта (Выборгский район).
Столкновение двух автобусов зафиксировано полицейским ведомством на территории Ленинградской области (Всеволожский район) двадцать седьмого марта.
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