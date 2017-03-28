В Ленобласти столкновение двух автобусов привело к гибели водителя

Столкновение двух автобусов зафиксировано полицейским ведомством на территории Ленинградской области (Всеволожский район) двадцать седьмого марта. В аварии погиб водитель автобуса № 476. Более десяти пассажиров получили травмы, уточняют в МВД Петербурга.Согласно данным ГУ МВД, около 06:30, на 7-ом км трассы «Петербург — поселок Свердлова» автобус № 692 (следовал без пассажиров) врезался в транспортное средство коллеги (маршрут № 476). Столкновение произошло на встречной полосе.Специалисты МВД отмечают, находившийся за рулем автобуса № 692 гражданин одного из среднеазиатских государств утратил контроль над управлением. Медицинская помощь потребовалась одиннадцати пассажирам. Виновник ДТП также госпитализирован.В отношении водителя автобуса «ПАЗ» инициировано уголовное разбирательство.