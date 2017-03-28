Ранним утром на Лиговке Hyundai врезался в столб

Столкновение иномарки Hyundai со столбом зафиксировано службой МЧС Петербурга ранним утром двадцать восьмого марта на Лиговском проспекте. Автомобиль полностью вылетел на тротуар около пешеходного перехода (дом № 254), удар пришелся на водительскую дверь.ГУ МЧС уточняет, сообщение об аварии поступило в 07:43. Технические работы проводили пять специалистов.Очевидцы информируют о наличии пострадавших. Официальные данные уточняются.