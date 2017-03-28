—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » Ранним утром на Лиговке Hyundai врезался в столб
Применить опции расширенного поиска



                                      


Ранним утром на Лиговке Hyundai врезался в столб

Ранним утром на Лиговке Hyundai врезался в столб


Столкновение иномарки Hyundai со столбом зафиксировано службой МЧС Петербурга ранним утром двадцать восьмого марта на Лиговском проспекте. Автомобиль полностью вылетел на тротуар около пешеходного перехода (дом № 254), удар пришелся на водительскую дверь.

ГУ МЧС уточняет, сообщение об аварии поступило в 07:43. Технические работы проводили пять специалистов.

Очевидцы информируют о наличии пострадавших. Официальные данные уточняются.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса