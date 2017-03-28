Ранним утром на Лиговке Hyundai врезался в столб
Столкновение иномарки Hyundai со столбом зафиксировано службой МЧС Петербурга ранним утром двадцать восьмого марта на Лиговском проспекте. Автомобиль полностью вылетел на тротуар около пешеходного перехода (дом № 254), удар пришелся на водительскую дверь.
ГУ МЧС уточняет, сообщение об аварии поступило в 07:43. Технические работы проводили пять специалистов.
Очевидцы информируют о наличии пострадавших. Официальные данные уточняются.
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Групповая авария зарегистрирована службой МЧС Петербурга на Кольцевой дороге (КАД) утром двадцать восьмого марта (Выборгский район).
Столкновение двух автобусов зафиксировано полицейским ведомством на территории Ленинградской области (Всеволожский район) двадцать седьмого марта.
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