В Петербурге на улице Турку горели LADA и Mazda

Возгорание в автомобиле LADA, приведшее к повреждению иномарки Mazda, зафиксировано МЧС Петербурга ночью двадцать восьмого марта во Фрунзенском районе. В ведомстве уточняют, транспортные средства горели около 01:15, на улице Турку (дом № 30).
Работы по ликвидации пожара проведены за восемнадцать минут, задействованы восемь специалистов. Пострадавших не зарегистрировано.
фото: ГУ МЧС
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Возгорание в автомобиле LADA, приведшее к повреждению иномарки Mazda, зафиксировано МЧС Петербурга ночью двадцать восьмого марта во Фрунзенском районе.
В Петербурге на улице Белы Куна поздним вечером двадцать седьмого марта зафиксировано возгорание в легковой иномарке.
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