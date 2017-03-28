В Петербурге на улице Турку горели LADA и Mazda

фото: ГУ МЧС

Возгорание в автомобиле LADA, приведшее к повреждению иномарки Mazda, зафиксировано МЧС Петербурга ночью двадцать восьмого марта во Фрунзенском районе. В ведомстве уточняют, транспортные средства горели около 01:15, на улице Турку (дом № 30).Работы по ликвидации пожара проведены за восемнадцать минут, задействованы восемь специалистов. Пострадавших не зарегистрировано.