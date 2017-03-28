Автомобиль Volkswagen сгорел на улице Белы Куна
В Петербурге на улице Белы Куна поздним вечером двадцать седьмого марта зафиксировано возгорание в легковой иномарке. В ведомстве МЧС уточняют, работы по ликвидации пожара начались около 23:15.
Спустя восемнадцать минут возгорание ликвидировано. В мероприятиях от ведомства задействованы восемь специалистов.
Автомобиль Volkswagen, припаркованный неподалеку от дома № 12, выгорел по всей площади. Пострадавших не отмечено.
фото: МЧС Петербурга
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге на улице Белы Куна поздним вечером двадцать седьмого марта зафиксировано возгорание в легковой иномарке.
Отмечавшийся на протяжении всего понедельника мокрый снег, согласно прогнозу метеорологического центра сохранится в Петербурге и двадцать восьмого марта.
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