Автомобиль Volkswagen сгорел на улице Белы Куна

фото: МЧС Петербурга

В Петербурге на улице Белы Куна поздним вечером двадцать седьмого марта зафиксировано возгорание в легковой иномарке. В ведомстве МЧС уточняют, работы по ликвидации пожара начались около 23:15.Спустя восемнадцать минут возгорание ликвидировано. В мероприятиях от ведомства задействованы восемь специалистов.Автомобиль Volkswagen, припаркованный неподалеку от дома № 12, выгорел по всей площади. Пострадавших не отмечено.