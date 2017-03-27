Петербургским полицейским для задержания угонщика потребовался всего 1 час
Всего один час потребовался петербургским полицейским для розыска автоугонщика, похитившего иномарку KIA Rio утром двадцать пятого марта. Злоумышленник полностью сознался в краже автомобиля.
МВД Петербурга сообщает, с заявлением об угоне иномарки в полицию обратился 38-летний руководитель компании, занимающейся сдачей автомобилей в аренду. Транспортное средство похищено с улицы Ломоносова.
Спустя час на улице Школьной 21-летний автоугонщик был задержан. Преступник на момент задержания находился за рулем иномарки.
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Всего один час потребовался петербургским полицейским для розыска автоугонщика, похитившего иномарку KIA Rio утром двадцать пятого марта.
Транспортное происшествие с участием автомобиля «Запорожец», название которого неизменно произносится с приставкой «горбатый», зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать седьмого марта.
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