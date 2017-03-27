Трамвайный проспект не поделили Toyota и раритетный «Запорожец»
Транспортное происшествие с участием автомобиля «Запорожец», название которого неизменно произносится с приставкой «горбатый», зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать седьмого марта. Очевидцы аварии сообщают о госпитализации водителя. Официальные данные устанавливаются.
Согласно данным ГУ МЧС, около 10:10, на Трамвайном проспекте (дом № 1) автомобиль «Запорожец» столкнулся с иномаркой Toyota. Технические работы проводили пять сотрудников ведомства.
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Транспортное происшествие с участием автомобиля «Запорожец», название которого неизменно произносится с приставкой «горбатый», зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать седьмого марта.
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