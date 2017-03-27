—» Автомобильные новости » Дорожные происшествия » В ДТП на Наставников автобус «ПАЗ» столкнулся с иномаркой
Применить опции расширенного поиска



                                      


В ДТП на Наставников автобус «ПАЗ» столкнулся с иномаркой

В ДТП на Наставников автобус «ПАЗ» столкнулся с иномаркой


Столкновение автобуса «ПАЗ» с иномаркой Hyundai зарегистрировано службой МЧС Петербурга утром двадцать седьмого марта на проспекте Наставников (дом № 12). Авария зафиксирована около 09:40, уточнили в ведомстве.

Технические мероприятия осуществляли пять специалистов МЧС. Официальные данные о состоянии пострадавших уточняются.

фото: ГУ МЧС
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

Трамвайный проспект не поделили Toyota и раритетный «Запорожец»

Транспортное происшествие с участием автомобиля «Запорожец», название которого неизменно произносится с приставкой «горбатый», зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать седьмого марта.

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса