В ДТП на Наставников автобус «ПАЗ» столкнулся с иномаркой
Столкновение автобуса «ПАЗ» с иномаркой Hyundai зарегистрировано службой МЧС Петербурга утром двадцать седьмого марта на проспекте Наставников (дом № 12). Авария зафиксирована около 09:40, уточнили в ведомстве.
Технические мероприятия осуществляли пять специалистов МЧС. Официальные данные о состоянии пострадавших уточняются.
фото: ГУ МЧС
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