В Петербурге на улице Есенина горели две иномарки

Возгорание в иномарке Chevrolet, приведшее к повреждению припаркованного неподалеку автомобиля Renault, зафиксировано МЧС Петербурга ночью двадцать седьмого марта. Пожар отмечен на улице Есенина, около дома № 12 — сообщили в ведомстве.Согласно данным ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 03:31. Спустя четырнадцать минут возгорание ликвидировано, привлекались пять специалистов. Пострадавших нет. В источнике пожара обгорел отсек двигателя, соседний автомобиль — повреждения кузова.