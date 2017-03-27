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В Петербурге на улице Есенина горели две иномарки

В Петербурге на улице Есенина горели две иномарки


Возгорание в иномарке Chevrolet, приведшее к повреждению припаркованного неподалеку автомобиля Renault, зафиксировано МЧС Петербурга ночью двадцать седьмого марта. Пожар отмечен на улице Есенина, около дома № 12 — сообщили в ведомстве.

Согласно данным ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 03:31. Спустя четырнадцать минут возгорание ликвидировано, привлекались пять специалистов. Пострадавших нет. В источнике пожара обгорел отсек двигателя, соседний автомобиль — повреждения кузова.
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