В Петербурге на улице Есенина горели две иномарки
Возгорание в иномарке Chevrolet, приведшее к повреждению припаркованного неподалеку автомобиля Renault, зафиксировано МЧС Петербурга ночью двадцать седьмого марта. Пожар отмечен на улице Есенина, около дома № 12 — сообщили в ведомстве.
Согласно данным ГУ МЧС, информация о пожаре поступила в 03:31. Спустя четырнадцать минут возгорание ликвидировано, привлекались пять специалистов. Пострадавших нет. В источнике пожара обгорел отсек двигателя, соседний автомобиль — повреждения кузова.
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Всего один час потребовался петербургским полицейским для розыска автоугонщика, похитившего иномарку KIA Rio утром двадцать пятого марта.
Транспортное происшествие с участием автомобиля «Запорожец», название которого неизменно произносится с приставкой «горбатый», зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцать седьмого марта.
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