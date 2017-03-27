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В Калининском районе на Просвещения горел «ВАЗ-десятка»

В Калининском районе на Просвещения горел «ВАЗ-десятка»


В ночные часы понедельника, двадцать седьмого марта, на проспекте Просвещения (Калининский район) службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в автомобиле «ВАЗ-2110». Пожар в транспортном средстве отмечен около 01:35, неподалеку от дома № 53 (к. 1) — уточнили в ведомстве.

Огонь повредил отсек двигателя. Пострадавших нет. В работах задействованы пять специалистов, пожар ликвидирован за девятнадцать минут.

фото: ГУ МЧС
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