В Петербурге на Белы Куна сгорели два гаража и «ОКА»
В дневные часы двадцать шестого марта на территории Фрунзенского района службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в двух железобетонных гаражах. В ведомстве сообщили, вместе с гаражами сгорел автомобиль «ОКА».
МВД Петербурга сообщает, возгорание отмечено около 15:15, на улице Белы Куна (дом № 36). Работы по ликвидации пожара продлились более одного часа (01 ч 20 м). Привлекались десять специалистов. Пострадавших нет.
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В дневные часы двадцать шестого марта на территории Фрунзенского района службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в двух железобетонных гаражах.
Сотрудники МВД Петербурга проводят розыск водителя такси, напавшего на пассажирку с целью ограбления.
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