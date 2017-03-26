В Петербурге на Белы Куна сгорели два гаража и «ОКА»

В дневные часы двадцать шестого марта на территории Фрунзенского района службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в двух железобетонных гаражах. В ведомстве сообщили, вместе с гаражами сгорел автомобиль «ОКА».МВД Петербурга сообщает, возгорание отмечено около 15:15, на улице Белы Куна (дом № 36). Работы по ликвидации пожара продлились более одного часа (01 ч 20 м). Привлекались десять специалистов. Пострадавших нет.