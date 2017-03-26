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В Петербурге таксист ударил ножом пассажирку

В Петербурге таксист ударил ножом пассажирку


Сотрудники МВД Петербурга проводят розыск водителя такси, напавшего на пассажирку с целью ограбления. В ведомстве уточняют, девушка получила ножевое ранение живота.

Согласно данным полицейского ведомства, двадцать шестого марта в МВД обратился мужчина, сообщивший о ранении знакомой. Пострадавшая смогла дойти до его дома, откуда была госпитализирована.

Полицейским девушка рассказала, что возвращалась домой на машине такси, однако водитель внезапно потребовал отдать принадлежащей пассажирке смартфон. Получив отказ, таксист нанес девушке удар ножом.
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