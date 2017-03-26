В Петербурге пассажиры угнали автомобиль у таксиста

Сотрудниками полиции Петербурга задержаны двое молодых людей, совершивших хищение автомобиля такси. В ведомстве уточнили, угонщики проезжали в машине в качестве пассажиров.МВД Петербурга сообщает, около 06:00 двадцать пятого марта, на улице Ломоносова пассажиры такси (23 и 22 лет) воспользовались временным отсутствием водителя и угнали автомобиль. В салоне находились 95 тыс. рублей.В рамках розыска на улице Савушкина злоумышленники были задержаны.