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В Петербурге пассажиры угнали автомобиль у таксиста

В Петербурге пассажиры угнали автомобиль у таксиста


Сотрудниками полиции Петербурга задержаны двое молодых людей, совершивших хищение автомобиля такси. В ведомстве уточнили, угонщики проезжали в машине в качестве пассажиров.

МВД Петербурга сообщает, около 06:00 двадцать пятого марта, на улице Ломоносова пассажиры такси (23 и 22 лет) воспользовались временным отсутствием водителя и угнали автомобиль. В салоне находились 95 тыс. рублей.

В рамках розыска на улице Савушкина злоумышленники были задержаны.
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