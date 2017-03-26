В пожаре на проспекте Непокоренных сгорел Volkswagen
В пожаре на территории Калининского района, зафиксированного службой МЧС Петербурга вечером двадцать пятого марта, сгорел автомобиль Volkswagen. В ведомстве уточняют, происшествие произошло на проспекте Непокоренных (дом № 16) около 21:00.
Мероприятия по ликвидации возгорания продлились тридцать восемь минут. В работах от службы задействованы восемь специалистов. Пострадавших отмечено не было.
фото: ГУ МЧС
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В пожаре на территории Калининского района, зафиксированного службой МЧС Петербурга вечером двадцать пятого марта, сгорел автомобиль Volkswagen.
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