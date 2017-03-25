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В Калининском районе на дворовой парковке сгорел автомобиль Renault

В Калининском районе на дворовой парковке сгорел автомобиль Renault


В Калининском районе Петербурга, днем двадцать пятого марта, на импровизированной дворовой парковке сгорел автомобиль Renault. В ведомстве МЧС уточняют, иномарка горела на проспекте Науки (около 14:10), неподалеку от дома № 10.

Традиционно для дневных пожаров за работой специалистов службы (привлекались восемь сотрудников) наблюдало множество местных жителей, однако предположений о поджоге не отмечено. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет.

Работы по ликвидации пожара продлились тридцать семь минут.

фото: МЧС Петербурга
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