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В Невском районе на Шлиссельбургском сгорел Volkswagen

В Невском районе на Шлиссельбургском сгорел Volkswagen


В ночные часы двадцать пятого марта на Шлиссельбургском проспекте службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

МЧС Петербурга сообщает, информация о возгорании около дома № 36 (к. 1) поступила в 04:47. Работы по ликвидации пожара продлились двадцать пять минут, привлекались пять специалистов. В иномарке выгорели отсек двигателя и салон.

фото: ГУ МЧС
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