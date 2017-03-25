В Невском районе на Шлиссельбургском сгорел Volkswagen
В ночные часы двадцать пятого марта на Шлиссельбургском проспекте службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в автомобиле Volkswagen. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.
МЧС Петербурга сообщает, информация о возгорании около дома № 36 (к. 1) поступила в 04:47. Работы по ликвидации пожара продлились двадцать пять минут, привлекались пять специалистов. В иномарке выгорели отсек двигателя и салон.
Транспортная авария с участием двух легковых иномарок, в результате которой один из автомобилей перевернулся на крышу и снес светофор, зафиксирована ведомством МЧС Петербурга поздним вечером двадцать четвертого марта.