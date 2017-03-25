Возгорание в гараже на улице Фрунзе ликвидировали более полутора часов

Возгорание в гараже на улице Фрунзе зарегистрировано службой МЧС Петербурга вечером двадцать четвертого марта. Работы по ликвидации пожара продлились более полутора часов(01 ч 40 м).ГУ МЧС уточняет, сообщение о возгорании в кирпичном строении (неподалеку от дома № 16) поступило в 19:24. В работах задействованы двенадцать специалистов. Пострадавших нет.