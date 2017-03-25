В ДТП на проспекте Просвещения «перевертыш» снес светофор
Транспортная авария с участием двух легковых иномарок, в результате которой один из автомобилей перевернулся на крышу и снес светофор, зафиксирована ведомством МЧС Петербурга поздним вечером двадцать четвертого марта. ДТП произошло около 22:00, неподалеку от дома № 82 (к. 1) по проспекту Просвещения.
В районе аварии работали реанимобиль и служба «Скорой». Очевидцы сообщают о госпитализации пострадавших. Сведения о состоянии участников аварии уточняются.
ГУ МЧС сообщает, отмечена утечка топлива. Технические работы (смыв бензина с дороги) проводили пять специалистов.
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